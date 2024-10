Graziani: «Thuram non offusca Lautaro Martinez!» Poi consiglia Inzaghi (Di domenica 6 ottobre 2024) Ciccio Graziani ha detto la sua sull’attacco dell’Inter, con Marcus Thuram già a quota sette gol. L’ex giocatore poi tira in ballo Inzaghi su un aspetto. RISORSA PRINCIPALE – Francesco ‘Ciccio’ Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato della super prestazione di Marcus Thuram in Inter-Torino: «Quando fai tre gol è apoteosi, tre gol importanti che sono valsi la vittoria perché il Torino, nonostante l’inferiorità numerica, è stata pericolosa. offuscare Lautaro Martinez? Assolutamente no, i suoi gol li farà il Toro e Thuram ne farà qualcuno in più. Completo: segna di destro, di sinistro, di testa, aiuta la squadra, è una risorsa in più. Lo scorso anno la risorsa principale in attacco era Lautaro Martinez e quest’anno potrebbe essere proprio lui». (Di domenica 6 ottobre 2024) Ciccioha detto la sua sull’attacco dell’Inter, con Marcusgià a quota sette gol. L’ex giocatore poi tira in ballosu un aspetto. RISORSA PRINCIPALE – Francesco ‘Ciccio’, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato della super prestazione di Marcusin Inter-Torino: «Quando fai tre gol è apoteosi, tre gol importanti che sono valsi la vittoria perché il Torino, nonostante l’inferiorità numerica, è stata pericolosa.re? Assolutamente no, i suoi gol li farà il Toro ene farà qualcuno in più. Completo: segna di destro, di sinistro, di testa, aiuta la squadra, è una risorsa in più. Lo scorso anno la risorsa principale in attacco erae quest’anno potrebbe essere proprio lui». (Inter-news)

