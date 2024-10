Esplode motore di una barca mentre lavora, operaio muore dopo 2 mesi di agonia: Giovanni aveva 48 anni (Di domenica 6 ottobre 2024) È morto dopo due mesi di agonia all'ospedale Civico di Palermo Giovanni Casano, operaio siciliano di 48 anni: il 4 agosto rimase ferito dopo l'esplosione del motore di una barca a Punta Sottile, a Lampedusa. La nipote: "Ci hai lasciato un vuoto immenso". (Di domenica 6 ottobre 2024) È mortoduediall'ospedale Civico di PalermoCasano,siciliano di 48: il 4 agosto rimase feritol'esplosione deldi unaa Punta Sottile, a Lampedusa. La nipote: "Ci hai lasciato un vuoto immenso". (Fanpage)

