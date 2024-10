Edvard Munch: Il grido interiore, in una chiave di lettura contemporanea (Di domenica 6 ottobre 2024) Life&People.it Con l’apertura della Mostra di Edvard Munch, la città di Milano detiene l’onore di ospitare un evento culturale di indubbia portata. L’esposizione, inaugurata, lo scorso 14 settembre, durerà fino al 26 gennaio prossimo. Si tratta di una delle retrospettive più complete dedicate all’incommensurabile genio norvegese a ottant’anni dalla sua scomparsa. Location della mostra, Palazzo Reale di Milano. I visitatori entreranno in una visione del percorso artistico, connesso con quello di vita, del maestro norvegese che ha donato all’arte mondiale icone che hanno esaltato l’arte moderna. Il percorso della mostra segue un tracciato che assume un ordine cronologico, a partire dal 1880, anno di nascita di Munch, sino al 1944, ovvero il momento in cui l’artista si è spento. (Di domenica 6 ottobre 2024) Life&People.it Con l’apertura della Mostra di, la città di Milano detiene l’onore di ospitare un evento culturale di indubbia portata. L’esposizione, inaugurata, lo scorso 14 settembre, durerà fino al 26 gennaio prossimo. Si tratta di una delle retrospettive più complete dedicate all’incommensurabile genio norvegese a ottant’anni dalla sua scomparsa. Location della mostra, Palazzo Reale di Milano. I visitatori entreranno in una visione del percorso artistico, connesso con quello di vita, del maestro norvegese che ha donato all’arte mondiale icone che hanno esaltato l’arte moderna. Il percorso della mostra segue un tracciato che assume un ordine cronologico, a partire dal 1880, anno di nascita di, sino al 1944, ovvero il momento in cui l’artista si è spento. (lifeandpeople)

Mostra Edvard Munch: Il grido interiore, in una chiave di lettura contemporanea - . Un’esposizione multimediale e multidisciplinare I visitatori si aggireranno in un percorso multimediale, il percorso seguito propone l’analisi interattiva di ciascuna delle opere, un’analisi tale da fornire nuovi e inesplorati punti di vista sull’arte ideata dal maestro, in contrarietà alle ... (Lifeandpeople)

L’opera di Munch come percorso emozionale di un’anima in cammino. di Cristina T. Chiochia - Il percorso emozionale che viene strutturato in mostra sfida il significato esistenziale che voleva catturare con il suo lavoro Edvard Munch: esplorare il senso profondo della vita. Da cui osservare l ...(ticinolive.ch)

ARTE/ Edvard Munch, quel grido interiore che porta l’uomo ad aprirsi all’Infinito - A uno degli artisti più celebrati del 900, Edvard Munch, è dedicata a Milano, a Palazzo Reale, una mostra imperdibile. Fino al 26 gennaio 2025 ...(ilsussidiario)

Dal museo a Oslo alla nuova mostra a Milano: questo è l'anno di Edvard Munch - Moriva ottant'anni fa il pittore norvegese de L'Urlo, protagonista di una retrospettiva a Palazzo Reale e di un intero museo dedicato a lui a Oslo, diventato punto di riferimento della città ...(vogue)