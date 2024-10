Cisco si racconta a Enrico Deregibus al Mei di Faenza

(Di domenica 6 ottobre 2024)– Oggi alle ore 15, nell’ambito del Mei di, Stefano “” Bellotti sarà il protagonista di un incontro fra musica e parole con. L’appuntamento, a ingresso gratuito, si terrà nella Galleria comunale d’arte (in Voltone della Molinella 4), detta anche Galleria della Molinella. Introdurrà Giordano Sangiorgi, patron del Mei – Meeting Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, che è in programma in questi giorni nelle piazze e vie centrali della città.racconterà il suo percorso artistico come solista, quello con i Modena City Ramblers e quello, recente, con la Bandabardò, con la quale si esibirà in concerto alle 19 nella vicina Piazza del popolo, nell’ultima data del tour che li ha visti insieme per due anni. (Lopinionista)