C'è la festa delle famiglie. Occasione di confronto sull'educazione dei giovani (Di domenica 6 ottobre 2024) Villa Colombo diventa oggi il luogo di incontro privilegiato delle famiglie magentine. In questo ambiente, in viale Lombardia, e nel suo parco, si terranno le varie iniziative promosse in Occasione della sesta giornata delle famiglie. "Famiglia: speranza del futuro" è il tema della giornata. Si inizia alle 10 con un momento di gioco a cui farà seguito un aperitivo-pedagogico con le realtà che propongono servizi e attività per i bambini. Dopo il pranzo condiviso tra le famiglie presenti, nel pomeriggio, dalle 16, è previsto un momento di animazione teatrale comica per i bambini in età prescolare. La giornata verrà conclusa da un incontro con lo psicoterapeuta Luca Lovotti che affronterà le questioni legate all'educazione dei giovani. A fare gli onori di casa sarà l'assessore Mariarosa Cuciniello.

