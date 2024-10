Catanzaro Modena 2-2, gialloblù beffati nel finale (Di domenica 6 ottobre 2024) Modena, 6 ottobre 2024 – Il gusto un po' amaro delle cose perdute, cantava Gino Paoli. Per il Modena il sapore di beffa ce l'hanno di due punti persi (quasi) sul filo di lana, e il dolce della prima vittoria esterna del campionato è sfumato quando la fetta di torta era lì pronta per essere mangiata. Peccato, perché il Modena, incerottato dalla cintola in su (l'unico attaccante in panchina era Alberti, recuperato in extremis e buttato nella mischia nei minuti finali), ha giocato una partita tutto sommato gagliarda, nella quale però ha subito le due reti dei calabresi proprio nei momenti in cui pareva avere in mano la gara. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Il gusto un po' amaro delle cose perdute, cantava Gino Paoli. Per ilil sapore di beffa ce l'hanno di due punti persi (quasi) sul filo di lana, e il dolce della prima vittoria esterna del campionato è sfumato quando la fetta di torta era lì pronta per essere mangiata. Peccato, perché il, incerottato dalla cintola in su (l'unico attaccante in panchina era Alberti, recuperato in extremis e buttato nella mischia nei minuti finali), ha giocato una partita tutto sommato gagliarda, nella quale però ha subito le due reti dei calabresi proprio nei momenti in cui pareva avere in mano la gara. (Sport.quotidiano)

Catanzaro Modena 2-2 gialloblù beffati nel finale

