Boban rivela la verità sul suo addio al Milan e spiega perché lo contesta in tv (Di domenica 6 ottobre 2024) Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, ha toccato vari temi interessanti nell'intervista di ieri a 'Radio Deejay' (Di domenica 6 ottobre 2024) Zvonimir 'Zorro', ex centrocampista e dirigente del, ha toccato vari temi interessanti nell'intervista di ieri a 'Radio Deejay' (Pianetamilan)

Zvonimir Boban: contesto il Milan perché lo amo. Che rapporto con Maldini e sul caso ultras… - Ho sentito tanti commenti, ma io sono così come sono, dico quello che penso Zvonimir Boban: contesto il Milan perché lo amo, con Maldini abbiamo un grande rapporto! View this post on Instagram A post shared by dailyMilan. Commenteremo poi le sentenze L'articolo ... (Dailymilan)

Milan, Boban: “Inchiesta ultras? Sapevamo da sempre che…” - Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan. Il parere sull'inchiesta ultras. (Pianetamilan)

Milan, Boban: “Perso la fiducia della società che voleva Rangnick” - Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, da Rangnick al licenziamento. (Pianetamilan)