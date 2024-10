Amici, anticipazioni 6 ottobre: ospiti, un allievo abbandona il programma, le classifiche (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo la grandiosa partenza (2.899.000 spettatori pari al 24.8% di share per la prima puntata), torna Amici. La puntata del talent show di Canale 5 è stata registrata venerdì 4 ottobre e va in onda oggi, domenica 6 alle ore 14:00. La classe è stata definita: ogni professore ha iniziato a lavorare (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo la grandiosa partenza (2.899.000 spettatori pari al 24.8% di share per la prima puntata), torna. La puntata del talent show di Canale 5 è stata registrata venerdì 4e va in onda oggi, domenica 6 alle ore 14:00. La classe è stata definita: ogni professore ha iniziato a lavorare (Europa.today)

Amici 24, anticipazioni seconda puntata 6 ottobre: ospiti, primi compiti - La “padrona di casa” ha poi accolto, in veste di giudici rispettivamente di canto e ballo, Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato. La prima a eseguirlo è Alessia, allieva di Alessandra Celentano. In base a quanto rivelato, nel corso del secondo appuntamento con Amici 24 saranno coinvolti diversi ... (Velvetmag)

Amici, anticipazioni 6 ottobre: ospiti, un allievo abbandona il programma, le classifiche - . Dopo la grandiosa partenza (2. . La puntata del talent show di Canale 5 è stata registrata venerdì 4 ottobre e andrà in onda domenica 6 alle ore 14:00. 899. 000 spettatori pari al 24. 8% di share per la prima puntata), torna Amici. La classe è stata definita: ogni professore ha iniziato a ... (Today)

Amici 24, anticipazioni 6 ottobre 2024: il primo allievo abbandona la scuola, super ospite in studio - In questo appuntamento con il talent show Mediaset non sono mancate le gare di ballo e canto, e per quest’ultima la categoria dei cantanti finisce al cospetto del giudizio dell’ospite speciale, Gigi D’Alessio, ma con lui non c’é LDA. Rebecca ha un messaggio positivo, suscitando curiosità tra i fan ... (Anticipazionitv)