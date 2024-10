Affari Tuoi non va in onda stop per De Martino | esplode la rivolta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ieri sera, sabato 5 ottobre, il consueto appuntamento con, il popolare gioco dei pacchi di Rai 1 condotto da Stefano De, è stato "sospeso" per fare spazio alla secpuntata di Ballando con le stelle, il format del sabato sera condotto da Milly Carlycci. Ma l'assenza del game show ha fatto emergere una certa nostalgia tra i telespettatori, specialmente considerando il successo che Decontinua a riscuotere, anche durante questa serata. Dopo aver iniziato la sua avventura alla guida di, non c'è stata una serata in cui i social non abbiano visto un'ta di complimenti per il conduttore partenopeo, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Con il suo stile brillante e coinvolgente, Stefano sta dimostrando di avere la stoffa del conduttore di oggi e di domani, conquistando il pubblico con la sua simpatia e professionalità. (Liberoquotidiano)