Sinner torna subito in campo per il suo terzo turno a Shanghai: c'è Etcheverry dall'altro lato del net (Di sabato 5 ottobre 2024) La pioggia imperversa su Shanghai e lo farà anche nelle prime ore della giornata di domenica, ma il programma di Jannik Sinner procede senza intoppi. Ancora il campo centrale, dotato di copertura, per il numero uno al mondo, che dopo aver esordito con agio sul nipponico Taro Daniel, sconfitto per 6-1 6-4, incrocia al terzo turno l'argentino Tomas Martin Etcheverry, che invece ha avuto la meglio dopo una battaglia di quasi 4 ore su Botic Van De Zandchulp. Le quasi 48 di riposo dovrebbero aiutare il n°37 al mondo a smaltire un po' della fatica, ma è chiaro che un impegno già alquanto complicato potrebbe diventare una vera e propria missione impossibile se ancora affaticato dalla sfida del round precedente. (Sportface)

Il russo arriva dalla semifinale di Pechino persa contro Alcaraz, mentre per l’italiano c’è da scoprire se la versione sarà diversa da quella vista contro Zachary Svajda, considerato anche che l’americano lo ha messo ben più in difficoltà delle previsioni. In buona sostanza, per il romano i favori ... (Oasport)

Bellucci, ventitreenne di Busto Arsizio, ha sconfitto il britannico Harris dopo aver nuovamente superato uno dei tanti tabelloni di qualificazione affrontati con successo in stagione. Primo confronto diretto tra i due giocatori, con il vincente della sfida che troverà al terzo turno uno tra ... (Oasport)

Il match di secondo turno tra Jannik Sinner ed il giapponese Taro Daniel sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle 6. Al termine del match dello spagnolo, toccherà a Sinner. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Alcaraz ha già vinto facilmente per ... (Oasport)

Per il ragazzo di Sesto Pusteria c’è il giapponese Taro Daniel, che ha dovuto dare tutto e di più per sconfiggere Egor Gerasimov al primo turno; c’è un precedente tra i due, risalente agli Australian Open di due anni fa, con il successo di Jannik in quattro set. . Partita da prendere con le molle ... (Oasport)

Il numero uno del mondo ha poi nuovamente risposto a una domanda sul ricorso della WADA, non aggiungendo ovviamente nulla di nuovo rispetto a qualche giorno fa: “Dell’appello avevo già parlato a Pechino, sono sorpreso ma mi aspettavo che potesse accadere una cosa simile. E’ andata così e resto ... (Sportface)