Perde soldi con editoria, mattoni, realtà virtuale e dispositivi medici: Carlo De Benedetti in questi anni è diventato un Re Mida al contrario (Di sabato 5 ottobre 2024) Nell’ultimo anno ogni investimento fatto da Carlo De Benedetti con il gruppo Romed che gli è rimasto ha fatto Perdere non pochi soldi all’ingegnere che per decenni si era costruito la fama di mago della finanza. L’ingegnere sembra invece oggi una sorta di Re Mida al contrario: dove mette i soldi spesso ottenuti con precedenti investimenti finanziari, si aprono piccole o grandi voragini in cui lentamente vengono assorbiti. Così oggi De Benedetti riesce a Perdere con l’editoria, con gli immobili, con le tecnologie per curare i tumori, con la realtà virtuale, con la chirurgia dell’occhio e con i dispositivi medici per curare l’ipertensione. (Di sabato 5 ottobre 2024) Nell’ultimo anno ogni investimento fatto daDecon il gruppo Romed che gli è rimasto ha fattore non pochiall’ingegnere che per decenni si era costruito la fama di mago della finanza. L’ingegnere sembra invece oggi una sorta di Real: dove mette ispesso ottenuti con precedenti investimenti finanziari, si aprono piccole o grandi voragini in cui lentamente vengono assorbiti. Così oggi Deriesce are con l’, con gli immobili, con le tecnologie per curare i tumori, con la, con la chirurgia dell’occhio e con iper curare l’ipertensione. (Open.online)

