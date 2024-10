LIVE Sinner-Daniel 6-1 6-4 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | esordio in pieno controllo per il numero uno del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJANNIKb. TARO6-1 6-4! Servizio vincente. Termina qui l’dell’azzurro nel Masters 1000 di. Al terzo turno Jannik sfiderà l’argentino Tomas Martin Etcheverry. 40-30 MATCH POINT. Di un soffio out il recupero di rovescio del giapponese. 30-30 Arriva il primo doppio fallo deluno ATP. 30-15 Prima al centro e schiaffo al volo vincente di. 15-15 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. 0-15 E’ largo il rovescio lungolinea di Jannik. 4-5 Game. In corridoio il rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà per il match. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio difensivo dell’azzurro. 30-15 Risposta aggressiva di rovescio e comoda volèe a segno per l’altoatesino. 30-0 ACE del giapponese. 15-0 Servizio vincente del tennista nato a New York. 5-3 Game