LIVE Giro dell’Emilia 2024 in DIRETTA | cinque uomini in fuga a metà corsa

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 La UAE Emirates di Tadej Pogacar fa l’andatura nel gruppo principale. 13.58 Iniziata intanto la salita di Grizzana Morandi. 13.55 Ovviamente il gruppo si è avvicinato, ma verrà ‘rallentato’ per poter permettere a Benjamin Thomas (Cofidis), Roberto Carlos Gonzàlez (Team Corratec – Vini Fantini), Ander Ganzabal (Euskaltel-Euskadi), Alessio Martinelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e José Ramòn Muniz (Petrolike) di mantenere il loro vantaggio. 13.52 E si ci mette in mezzo un passaggio allo! Laviene dunque fermata dagli organizzatori. 13.51 Quantomeno, in questo tratto di discesa, la strada appare asciutta. 13.48 Superato da poco il centesimo chilometro. 13.45 Il gruppo ora ha iniziato ad accelerare. Il margine scende sotto i sei minuti. 13.42 Peyskens ha deciso di rialzarsi ed è stato ripreso dal gruppo. 13.