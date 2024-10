LIVE Bellucci-Zverev 2-1 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | avvio spavaldo dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. Con il secondo ACE Mattia tiene la battuta. 40-0 A metà rete il dritto lungolinea di. 30-0 ACE! 15-0 Prima esterna vincente. 1-1 Game. Perfetto rovescio lungolinea del tennista di Amburgo. 40-30 Peccato. Di un soffio in corridoio il passante di rovescio di. 30-30 Completamente fuori giri con il dritto inside out. 30-15 ACE del numero 3 ATP. 15-15 Il tedesco strappa il movimento del dritto. 15-0 Servizio vincente. 1-0 Game. Altro scambio durissimo con Mattia che spezza il ritmo con la smorzata e chiude con il tocco di dritto. AD-40 Con coraggio l’italiano cambia con il rovescio lungolinea al termine di uno scambio prolungato. 40-40 Servizio, smorzata e passante. Alè Mattia! 40-AD Palla break. Scappa via il rovescio lungolinea