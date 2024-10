Khamenei col fucile | Il 7 ottobre è legittimo Elimineremo Israele Hezbollah capo sparito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV In un raro sermone pronunciato ieri a Teheran di fronte ad una marea di fedeli, mentre teneva la canna di unstretta in una mano, la guida suprema dell’Iran Ali Kamenei ha giustificato l’attacco con 180 missili balistici lanciato martedì controaffermando che esso è "legale e"’. "" anche l’attacco compiuto da Hamas il 7. Riferendosi adcome ad un "lupo assetato di sangue"ha anche ribadito che malgrado le perdite subite dagliin Libano – innanzitutto l’eliminazione del loro leader storico Hassan Nasrallah – l’ ‘Asse della Resistenza’ "non si tirerà indietro" e continuerà anzi a combattere "fino alla vittoria". Mentre parlavaveniva attaccato da droni lanciati da milizie sciite nell’Iraq e da un missile sparato dallo Yemen.