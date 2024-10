Jorge Martin cade nelle qualifiche in Giappone | Sprint Race e GP in salita per lo spagnolo – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una caduta che non ci voleva per. Il leader della classifica mondiale di MotoGP è stato protagonista di un crash nel corso delledel GP del, sedicesimo appuntamento del campionato. Sul circuito di Motegi si spingeva al 100% per massimizzare la propria prestazione e ottenere il miglior piazzamento possibile in griglia di partenza.ha però esagerato, perdendo il controllo della sua Ducati Pramac nella percorrenza di curva-9. L’iberico è partito per la tangente e finito in mezzo alla ghiaia, fortunatamente senza conseguenze. Un turno complicato in quanto l’arrivo della pioggia, nella prima parte della Q2, non aveva dato modo ai piloti di comprendere il limite del tracciato. Vedremo se questo errore costerà a caro nella gestione del week end a chi guida le fila della graduatoria generale.