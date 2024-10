Inter-Torino 3-2 pagelle | Thuram favoloso 9 Bisseck opaco 5

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’vince per 3-2 contro ila San Siro. Yannsbaglia e viene sostituito a fine primo tempo, Marcusrimedia e ne segna tre in fila. Ledella gara. YANN SOMMER 6 – Inizia la partita con un’ottima parata in estensione su Ricci, poi subisce l’ennesimo gol da Zapata. Il colombiano è bravo a tirare alto, impossibile da parare.– DIFESA YANN5 – Sbaglia il passaggio in uscita, poi sbaglia anche l’uscita subendo il cartellino giallo e lasciando scoperta la difesa punita infatti da Zapata. Troppe disattenzioni in fila, non è possibile continuare così. – dal 46? BENJAMIN PAVARD 6 – Entra con la giusta cattiveria in campo e si mangia la fascia destra. FRANCESCO ACERBI 6 – Controlla a dovere Zapata, soprattutto sulle palle lunghe di Milinkovic-Savic. (Inter-news)