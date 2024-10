Ho parlato con mamma e non ce la faccio andrò via Chiedo scusa | Gabriele Baio in lacrime saluta tutti e lascia Amici 24 dopo solo una settimana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un male al piede e la crisi senza alcuna soluzione. Il ballerinodi Siracusa ha deciso dire la scuola di “di Maria De Filippi”,unal’infortunioha saltato le lezioni con una giustificazione, ma la nuova maestra Deborah Lettieri lo ha spronato: “Non è un atteggiamento giusto, vieni in sala anche con le stampelle. Lavori, til’elenco delle cose che puoi fare, non importa che hai male a un piede, ci si fa male ogni giorno. La maglia devi meritarla ogni giorno, altrimentipresto a togliertela”. Il ballerino ha cercato di farsi forza fino all’ultimo, ma non ce l’ha fatta. Così la Lettieri è tornato a parlare con lui: “Credo in te, altrimenti non ti avrei scelto. Secondo me ora haitanta paura, ma va bene, vivila, mettila nella tua danza”.