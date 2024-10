Ecco i nuovi tram tecnologici e colorati | saranno forniti dagli spagnoli di Caf

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre 2024 – C’è quello giallo, abituato agli inconfondibili sali e scendi di Lisbona. Ma anche quello verde, che spicca per le strade di Granada all’ombra della meravigliosa Alhambra, o quello rosso che, in giro per Newcastle, ricorda quasi una cabina telefonica in puro stile british. Magari sotto le Torri sarà rossoblù, oppure sfumato con i colori dei tetti in cotto, ma anche Bologna presto avrà il suo. E rifletterà “l’identità unica” della città, anche se, dopo mesi di rendering e immagini stereotipate, manca ancora una foto ufficiale. A fornire i mezzi per le nuove lineeglidi CAF (acronimo di Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles): il Comune l’ha annunciato ieri, pubblicando l’esito della gara per la fornitura di 60 veicoli. L’azienda, come annunciato lo scorso giugno, è l’unica ad aver preso parte al percorso.