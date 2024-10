Crespini attacca | Il Comune mente sull’Università

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) La lista civica Futura vuole risposte sul Petriccio e sulla gestione del bar dello stadio Montefeltro. "Gambini non dice la verità e dimostra una gestione superficiale, approssimativa e personalistica della cosa pubblica. Quella del Petriccio è una storia in piedi da molti anni e che ancora non si è conclusa. Ilè uno dei proprietari dell’area nella quale l’Università di Urbino vuole costruire la nuova sede di Scienze motorie. In cambio di parte di questa area, l’accordo preliminare venne registrato il 7 luglio scorso con l’Università, ilsi obbliga a cedere a titolo di permuta tutti i terreni edificabili della zona del Petriccio. Di contro UniUrb si obbliga a cedere a titolo di permuta i terreni e gli edifici del parco di Pallino e della Sogesta.