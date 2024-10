Che cos’è Dragon Ball Daima? Tutto sul nuovo anime in arrivo su Crunchyroll se è canonica e cosa narra

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 5 ottobre 2024)è ormai alle porte, infatti il prossimo 11 Ottobre 2024 ilcapitolo animato che vede protagonisti Goku e i suoi amici sarà disponibile in streaming suin lingua originale e con sottotitoli italiani. La trasmissione degli episodi sarà a cadenza settimanale e in contemporanea con il Giappone. Inciò, però, la domanda sporge spontanea, ossia puòconsiderarsi canonico? Chiariamo subito una punto importante, l’idea originale, la storia e i personaggi sono tutti frutto della fantasia del maestro Toriyama che ha lavorato al progetto fino a poco prima della sua triste dipartita e già questo basterebbe a rispondere alla domanda precedente, ma la questione non è così facile come potrebbe sembrare.