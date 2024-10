Aria cattiva in casa | segui questi consigli e la qualità della vita si impennerà

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 5 ottobre 2024) Conaccorgimenti l’ditua migliorerà. E lasi impenna (per parafrasare Carcarlo Pravettoni). In occasioneGiornata mondiale dell’Habitat (il prossimo 7 ottobre) l’attenzione si concentra sulladell’indoor, un fattore cruciale per la nostra salute. Scopriamo insieme come migliorarla seguendo semplici ma efficaci. Passiamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, dove l’può essere fino a cinque volte più inquinata rispetto all’esterno. Questo rende ladell’indoor un determinante fondamentale per la nostra salute. Inquinanti come i composti organici volatili (COV), particelle sospese e idrocarburi policiclici aromatici possono avere effetti nocivi sul nostro benessere, aggravando o causando patologie respiratorie, cardiache e neurologiche.