Addio a Valerio oggi i funerali nella Chiesa del Volto Santo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno celebrati nel pomeriggio disabato 5 ottobre alle ore 17:15dela Pastena idiMaria Pisapia, il ventenne deceduto ieri a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada tra Giovi Altimari ed Ostaglio. Per il centauro è stato fatale l’impatto con una Fiat Panda in una dinamica che non è ancora chiara. La morte diha scosso la comunitĂ salernitana: si tratta del primo incidente stradale mortale che avviene nel capoluogo salernitano dall’inizio dell’anno, ma a rendere ancora piĂą tragica la notizia della scomparsa del giovane anche la vicenda familiare che riguarda la mamma Marina Malta, giĂ colpita in passato da gravissimo lutto legato ad un incidente. Il luogo dove è avvenuto il sinistro si trova a poca distanza da dove il ragazzo viveva a Giovi con il papĂ