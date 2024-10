Solidarietà al pastore La colletta ha successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Ringrazio di cuore chi mi sta aiutando". Dopo paura, rabbia e delusione, finalmente la commozione e sentimenti positivi per Mauro Farina, ildi 36 anni di Molteno, a cui a fine settembre sono morte quasi 500 tra pecore e capre, ricoverate in un recinto all’aperto sul monte Barro a Galbiate, durante la transumanza dalla Valsassina verso la Brianza. Gli animali sono stati probabilmente avvelenati, forse di proposito, magari per gelosia, o per una faida per il controllo dei pochi pascoli liberi rimasti in zona. Con la strage del suo gregge Mauro ha perso tutto: animali che per lui erano come da affezione, l’unica fonte di sostentamento, il sogno di un’esistenza in mezzo alla natura per la quale ha rinunciato a un posto di lavoro fisso in fabbrica.