Prezzo del gas i costi in bolletta nel settembre 2024

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Se il mese di agosto aveva visto un’impennata per ildel gas, quello diporta un po’ di sollievo alle famiglie che rientrano nel servizio di tutela della vulnerabilità. La, secondo Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è diventata meno cara dell’1,92%, tuttavia se guardiamo ai dati del resto dell’anno è evidente come irimangano superiori anche del 10% rispetto a quelli, per esempio, di febbraio. L’incremento di questi mesi è stato quindi maggiore dell’inflazione e ha messo in difficoltà quella platea di consumatori che rappresenta le fasce più fragili della popolazione.