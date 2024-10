MotoGP Jorge Martin | Sono a posto sul giro secco mentre sul passo sto facendo un po’ di fatica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Venerdì tutto sommato abbastanza positivo a Motegi per, autore del terzo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale. Il leader del campionato si è attestato a 132 millesimi dalla miglior prestazione assoluta della KTM di Brad Binder,comunque meglio del suo rivale per il titolo Francesco Bagnaia (7°) e accedendo agevolmente al Q2. “Oggi la KTM si è dimostrata in gran forma, ma loanche tutte le altre Ducati. Siamo asulsulgara non ne vedo tanti forti ma io sto soffrendo un po’. Non mi trovo benissimo, ho fatto un po’ dicon il davanti quindi spero di mettermi ase non per domani, visto che dovrebbe piovere, almeno per domenica“, dichiaraator a fine giornata.