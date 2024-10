Modena Conti e un esordio da film a Catanzaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Alessandro Bedoni Domenica 13 dicembre 1970, il giorno di Santa Lucia. Ilquel pomeriggio era aper giocare contro i giallorossi allenati, pensate un po’, dal geminiano doc Gianni Seghedoni, che a fine stagione regalerà ai calabresi una storica promozione nella massima serie. Ma qui vogliamo parlare di un’altra storia, una bella storia calcistica, una storia nata con la casacca gialloblù sulle spalle. Andiamo con ordine. Quel1970/71 non godeva certo dei favori del pronostico, ma aveva una squadra solida e ricca di grandi individualità , i non più giovanissimi ricorderanno certi personaggi del calibro di Battista Festa, del cileno Jorge Toro e soprattutto di Alberto Spelta, uno dei centravanti più forti a vestire il canarino, e da tanti paragonato per le movenze all’interista Jair.