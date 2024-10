Maree arriva in libreria l’acclamato esordio di Sara Freeman

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024), autrice canadese-britannica, sta emergendo come una delle voci più promettenti della narrativa contemporanea. La sua opera d’, “” (titolo originale “Tides”), ha già ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio The Bridge e l’inserimento nella lista dei 100 libri da leggere secondo la rivista Time nel 2022. Pubblicato in Italia da Elliot, il romanzo è tradotto da Paola Splendore.Leggi anche: “La ragazza con l’orecchino di perla”, svelato il segreto dell’opera di Vermeer Una trama intensa e riflessiva “” narra le avventure di Mara, una giovane donna che affronta il profondo dolore per la perdita del figlio. La protagonista decide di allontanarsi da casa e famiglia, in cerca di un nuovo inizio. Il suo viaggio verso una località di mare diventa un tentativo di sfuggire a un passato lacerante.