LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | Binder il più veloce nelle pre-qualifiche Martin e Bagnaia in Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE PRIME PROVE LIBERE DI9.08 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 9.06 Grande equilibrio sul giro secco, con i primi sette in classifica racchiusi in tre decimi. Attenzione però, perché le previsioni meteo non sono incoraggianti e domani potrebbe piovere. 9.03 Di seguito i primi 10 delle pre-, che avanzanomente in Q2:, Marc Marquez,, Acosta, Bastianini, Viñales,, Alex Marquez, Di Giannantonio e Bezzecchi. Fuori Morbidelli, 13°. 9.01non si migliora all’ultimo giro e scivola in settima posizione, con un tempo comunque sufficiente per restare in top10. Exploit finale di Marc Marquez, 2° a 33 millesimi da. 8.59è rientrato in pista con gomme usate, mentreha montato una soft nuova al posteriore.