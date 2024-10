Jacopo Caprile | Mio fratello è un modello da seguire una fonte di ispirazione Ho pianto per …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024): ”Mancata promozione in B? Eravamo tutti allo stadio, io per primo ho” Ildel portiere azzurro Elia, difensore in Eccellenza con il Villafranca Veronese, ha parlato a gianlucadimarzio.com anche del. Queste le sue parole:è unda, quando è passato al Chievo, sabato e domenica le sue partite erano tappa fissa a guardarlo “Mioè unda, unadi. Andavo spesso a vederlo dietro casa, al Cadore. Quando è passato al Chievo, sabato e domenica le sue partite erano tappa fissa a guardarlo. Abbiamo fatto i raccattapalle insieme, ho visto da vicino l’esordio con la Juventus di Cristiano Ronaldo. L’ho visto a Verona quando è venuto con il Napoli e probabilmente lo rivedrò verso Natale quando avremo la pausa e scenderemo.