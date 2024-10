Inaugurata alla Mostra d’Oltremare la quarta edizione di Giochi di Zucca

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 4 ottobre 2024) NAPOLI – Inaugurazione in grande stileper ladi “di”. Con l’ingresso da Via Terracina 197, nella meravigliosa area della “Pineta”, lache resterà aperta fino al prossimo 3 novembre, già per il suo primo giorno ha attirato tanti visitatori grandi e piccini intenti a tuffarsi nello stupendo mondo delle Zucche. Aperta nella rilassante atmosfera dellae organizzata da Alta Classe Lab, la manifestazione porta in città una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde come la bella “pineta” con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini, per un mese, saranno protagonisti di fantastici laboratori didattici e di tante attività creative e divertenti come il richiestissimo trucca bimbi.