Grande Fratello la decisione di Helena | Questa è la verità

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Prestes ritorna sui suoi passi: la giovane modella fa un passo indietro con Lorenzo post puntata, ieri sera è andato in onda un nuovo appuntamento in prima serata.Prestes nel corso della diretta ha visionato nuove immagini di Lorenzo. I due gieffini per un breve periodo sono stati super presi e forse era scoccata anche la scintilla, ma qualcosa purtroppo ed inaspettatamente è cambiato. Leggi anche, due gieffini si conoscevano prima di entrare? L’indiscrezione Ladella giovane modellae Lorenzo si ritrovano faccia a faccia. La giovane modella confessa al coinquilino la sua. La Prestes dichiara: “Lorenzo non è fisico la cosa per me e per te, lo sai benissimo. Io penso che è meglio che è no. Se no io impazzisco, tutto qui”. Lorenzo ascolta con attenzione le dichiarazioni e replica: “Va bene”.