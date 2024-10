Brutte notizie per Amadeus | decisione inevitabile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 4 ottobre 2024) C’era grande curiosità per il debutto disul Nove e l’avventura non sembra essere iniziata nel migliore dei modi. In arrivo unaL’addio dialla Rai è stato al centro di un lungo dibattito mediatico. I due, almeno stando alle ultime dichiarazioni del conduttore, non si sono lasciati nel migliore dei modi. Per il presentatore, comunque, l’esperienza a viale Mazzini fa parte ormai del passato visto che il presente si chiama Nove. Araimo, amministratore delegato italiano del gruppo Discovery, lo ha voluto fortemente mettendo sul piatto 12 milioni per 4 anni di esclusiva.e le difficoltà sul Nove (Ansa) – cityrumors.itL’azienda sperava di poter ripetere conil boom avuto dopo il passaggio sul Nove di Fazio, ma in realtà non è assolutamente così.