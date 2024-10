Arbitraggio Feliciani Alvino | Scandaloso! De Laurentiis si faccia sentire

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il giornalista Carlo, dopo la vittoria del Napoli, solleva dubbi sul rendimento arbitrale invitando Dea intervenire. Il Napoli conquista tre punti fondamentali nel match contro il Como, chiudendo l’incontro con un convincente 3-1. La vittoria permette alla squadra di Antonio Conte di mantenere il primato in classifica, almeno fino al rientro delle squadre dopo la pausa per le nazionali. Il match, disputato al Diego Armando Maradona, ha visto il Napoli dominare nella ripresa, ma non senza polemiche. Il tecnico azzurro ha espresso il suo disappunto riguardo a una decisione arbitrale controversa: un presunto fallo su Khvicha Kvaratskhelia, non sanzionato con un calcio di rigore, ha scatenato la protesta di Conte.