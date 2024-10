Alvino avverte | De Laurentiis ora deve farsi sentire l’accusa spopola sulla rete

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Carloha scritto un post sul suo profilo X ufficiale in seguito alla vittoria del Napoli contro il Como, per tre reti a uno. Il giornalista lancia un avvertimento al presidente De. Il Napoli chiude prima della seconda sosta stagionale con il sorriso: primo posto in classifica, con tanto di allungo momentaneo a +4 sulle altre pndenti al secondo posto, e un entusiasmo ritrovato che ormai è palpabile. Antonio Conte ha portato a casa la prima sua grande sfida dell’avventura napoletana: non un traguardo di poco conto, considerando quello che era lo scenario in cui l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha messo piede giusto qualche mese fa.