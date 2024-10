Vomitevole vergogna I malati oncologici devono smettere di vivere? | orrore-M5s contro Bucci è una bomba politica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Da destra a sinistr,a indignazioni per le frasi di Nicola Morra su Marco. Il candidato del centrodestra alle regionali in Liguria, sottolina l'ex grillino in una intervista al Foglio, "è malato oncologico come Jole Santelli: chi lo vota deve esserne consapevole". Le parole dell'ex presidente della Commissione antimafia, oltre che irriguardose e indelicate, sono anche interessate in quanto lo stesso Morra, molto vicino a Beppe Grillo, è a sua volta candidato governatore con la lista Uniti per la Costituzione. Qualche settimana fa il sindaco di Genova in carica aveva rivelato di avere un grave problema di salute ma che questo non gli avrebbe impedito di condurre la sua battaglia. Lo stesse fece la Santelli, governatrice della Calabria, poi scomparsa nell'ottobre del 2020, pochi mesi dopo la sua elezione.