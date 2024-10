Teatro Ivelise il programma della Nouvelle Saison 2024 2025

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024), il: unazione all’insegna del viaggio dell’eroe tra tormenti, sofferenze e ricerca Presentata La, ovvero la nuova stagione teatrale deldi Roma (qui il sito internet ufficiale) , con la conduzioneDirettrice Artistica Brenda Monticone Martini eCoordinatrice Angelica Pula. Unazione all’insegna del viaggio dell’eroe: che sia di tormenti, di sofferenze, o di ricerca, l’artista diventa il salvatore di se stesso o denuncia ciò che non deve accadere. Gli artisti in cartellone, intervenuti nel corso dell’evento, hanno messo in luce la forza comunicativa di un’opera teatrale: anche la più leggera e apparentemente spensierata, racconta di una riflessione importante da fare o di un messaggio profondo da comprendere.