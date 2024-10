Strisciare in terra fino in bagno grave episodio ad un noto inviato della BBC

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si tratta di uno dei giornalisti tra i più famosi del mondo, rimasto disabile dal 2004 a causa di un attentato che c’è stato in Arabia Un, increscioso e quanto di più schifoso possa essere, visto che corre l’anno 2024 e questo, come tanti altri, è una di quelle vicende che non si dovrebbero mai verificare. Ma quanto è accaduto ad uno dei personaggi più noti nel Regno Unito, ma anche nel mondo vista la sua caratura diBBC, è incredibile e disdicevole per i tempi moderni. Il notissimodi guerra Frank Gardner, disabile a causa di un attentato nel 2004, ha dovutoinper andare in(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ lo stesso Frank Gardner a raccontarlo su un post su X, appena rientrato in Inghile di ritorno dalla Polonia per questioni di lavoro.