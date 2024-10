MM6 Maison Margiela è il secondo Guest Designer del prossimo Pitti Uomo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dalle passerelle di Milano a quella del, è MM6ildel, che andrà in scena a Firenze dal 14 al 17 gennaio. «Siamo onorati ed emozionati di essere stati invitati comediilgennaio, nell'ambito della fiera della moda maschile più importante del mondo. Intendiamo portare lo stile e lo spirito di MM6, creando un progetto di menswear specifico per Firenze. Dopo quasi 20 anni, siamo entusiasti di riportaresul palcoscenico die di portare alla ribalta un guardaroba maschile contemporaneo che risuoni dell'attitudine, dei concetti e dei processi di MM6», ha dichiarato il brand in un comunicato.