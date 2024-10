Malasanità in carcere | perché la medicina dietro le sbarre deve rinascere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Apri il cancello, chiudi il cancello. Questo gesto apparentemente semplice nasconde un abisso di responsabilità e paradossi, in primo luogo per la polizia penitenziaria che nelè presenza costante e doverosa in nome e per conto dello Stato e delle sue leggi.lesi consuma una tragedia silenziosa: il collasso della sanità carceraria, che trasforma ogni disturbo in una potenziale condanna a morte. Otalgie, dermatiti, prostatiti: patologie comuni che, in, diventano calvari senza fine. La situazione peggiora drammaticamente quando si tratta di malattie psichiatriche.