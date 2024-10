Inter tutti insieme appassionatamente | l’attacco si sblocca – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La serata di martedì in Champions League contro la Stella Rossa è stata un doppio successo per l’di Simone Inzaghi, che sta ingranando la marcia. COME D’INCANTO – Fino alla partita contro l’Udinese di sabato scorso, in casaemergeva una piccola preoccupazione. Lautaro Martinez era ancora a secco di gol, da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic neanche l’ombra e l’ultima rete di Marcus Thuram era firmata 30 agosto contro l’Atalanta. A Udine, come d’incanto si è capovolta la situazione. Prima, infatti, la doppietta del capitano dopo 141 giorni di astinenza, ripetutosi poi tre giorni dopo pure contro la Stella Rossa e in aggiunta le reti di Taremi (più due assist) e Arnautovic.per un grande exploit europeo.