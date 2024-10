Hockey ghiaccio nella serata di Alps League i derby vanno a Gherdeina e Cortina cade Renon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cinque match in programmadi2024-2025. Sulerano impegnate 5 squadre italiane, con 2che hanno preso le luci della ribalta. Arriva una sconfitta casalinga perchecontro i Red Bull Salisburgo Junior per 1-2. Sfida che si decide già in avvio con le reti di Kogler (11:47) e Schreiner (16:52), Nel finale gli altoatesini accorciano con Insam a 58 secondi dal termine ma ormai è troppo tardi.tiratissimo trae Unterland Cavaliers che si chiude sul 4-2. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 16:39 con Murnieks, ma Schiavone pareggia subito i conti al 18:28. Ancora Murnieks a segno al 25:20, ma i padroni di casa pareggiano i conti di nuovo con Pitschieler al 46:54, quindi piazzano il sorpasso con Deluca a 10 minuti dal termine.non si ferma e arriva anche il 4-2 a firma di Pitschieler .