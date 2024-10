Grande Fratello | Ilaria Clemente annuncia di essere incinta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per qualche settimana nella Casa delc’è stato anche un futuro ‘pargoletto’. Nel corso della sesta puntata del reality show, la concorrente romanahato ai suoi compagni di gioco di. Una bella notizia, già intuibile da alcuni dialoghi tra i concorrenti avvenuti negli scorsi giorni, che ‘costringe’ la giovane a ritirarsi dal programma. Prima di lasciare la Casa per imprecisati motivi personali nella giornata di martedì,aveva già parlato di un suo ritardo nel ciclo mestruale. Da lì sono nate le prime supposizioni sul possibile stato interessante della ragazza, che hanno trovato conferma questa sera durante la diretta. Ciao. Siete bellissimi Mi mancate tantissimo, lo so che sono scappata un po’ così, di corsa. Sono qui per spiegarvi un po’ meglio. C’è da dire che quest’anno la vita con me è stata molto inaspettata.