Fare gruppo e umiltà Ecco la ricetta di Palladini

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il nuovo atteggiamento tattico della Samb adottato da Ottaviocontro L’Aquila ha dato i suoi frutti. Il passaggio dal canonico 4-3-3 al 4-2-3-1 o 4-4-2 in fase di non possesso palla ha permesso al tecnico rossoblù di trovare la quadra sull’atteggiamento tattico da adottare anche in futuro ma soprattutto ha conferito una fluidità di manovra maggiore ed un’incisività migliore in avanti. "Questi numeri -ha analizzatonel corso della trasmissione A Ritmo di Samb in onda su Vera Tv- rappresentano la fotografia iniziale. Poi, però, in campo lo sviluppo del gioco porta a posizioni differenti. Stiamo lavorando per dare manforte in attacco ad Eusepi. Nelle precedenti partite gli esterni giocavano troppo larghi. In settimana avevo detto a loro di puntare verso il centro ed il gol di Baldassi è uscito fuori da questa situazione di gioco.