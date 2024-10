Boca Juniors alla ricerca del nuovo allenatore | un ex calciatore del Real in pole

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilcontinua laale una soluzione è diventata caldissima nelle ultime ore: stiamo parlando dell’ex centrocampista delMadrid e della nazionale argentina Fernando Gago, secondo la stampa argentina. Gago, che attualmente è responsabile del Guadalajara in Messico, ha tenuto colloqui informali con i dirigenti delquesta settimana, ha riferito l’agenzia di stampa argentina Ole, secondo la quale il Guadalajara era riluttante a rilasciare il 38enne prima della fine dell’attuale stagione della Liga MX a dicembre. Ildi un manager dopo le dimissioni di Diego Martinez sabato scorso. Gli altri candidati per il ruolo sono Guillermo Barros Schelotto, Luis Zubeldia e Rodolfo Arrubarrena. Il club di Buenos Aires è attualmente 13° nella classifica della Primera Division argentina a 28 squadre con 21 punti in 16 partite.