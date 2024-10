Bergamo capitale di arte e fantasia Dai bijoux alla Fashion Half Marathon Creattiva sempre proiettata al futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nozze di perla per: la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg con l’edizione autunnale 2024 - di scena da oggi a domenica – taglia il prestigioso traguardo delle prime 30 edizioni al polo fieristico e congressuale di via Lunga, confermando il trend in crescita (+4%) del numero di imprese: 234, di cui 16 straniere, da 15 regioni italiane e nove Stati esteri. Senza dimenticare che agli appuntamenti semestrali (autunno e primavera) a, dal 2012 si aggiunge quello autunnaleMostra d’Oltremare di Napoli (quest’anno la 13esima edizione dal 8 al 10 novembre). In un viaggio tra le ultime novità e laall’ennesima potenza, le appassionate (pubblico in prevalenza femminile) del ‘fatto a mano’ troveranno di tutto e di più per creare prodotti unici e originali, da regalare spesso alle persone più care in vista anche del Natale.