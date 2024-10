Vincono un milione al gioco Ma percepivano il reddito di cittadinanza | denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La vincita aldi quasi undi euro non gli era bastata, avevano anche richiesto e percepito ildi. Un uomo di 62 anni di Bagno di Romagna e una donna di Cesena di 51 anni sono statidalla guardia di finanza di Forlì-Cesena per indebita fruizione deldi. I due individui non si conoscevano tra loro. Hanno percepito ildiper un ammontare complessivo di oltre 41mila euro, pur avendo ottenuto guadagni importanti derivanti dalonline. La 51enne aveva fatto una vincita secca di 475mila euro e, nonostante questo, aveva percepito un assegno didi 5.000 euro. Il 62enne di Bagno di Romagna aveva realizzato più vincite per un totale di 500mila euro e aveva richiesto e ottenuto diversi assegni diper un totale di 36mila euro.