Viabilità Rubano FI | Attendo riscontro dal Presidente Lombardi la collaborazione istituzionale deve tradursi in fatti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nei giorni scorsi ho formalmente inoltrato una richiesta di incontro aldella Provincia di Benevento, Nino, per affrontare le questioni legate allaprovinciale e agli interventi da programmare. Si tratta di temi di grande rilevanza per i cittadini sanniti, che richiedono attenzione e impegno immediato. Ho sempre valutato positivamente l’invito allache più volte ilha rivolto. Resto però sorpreso del fatto che la mia richiesta non abbia ancora avutoe che abbia bisogno di una seconda sollecitazione. È auspicabile che alla capacità di predicare buone intenzioni faccia seguito una prassi altrettanto coerente. Confido, pertanto, in una risposta celere alla mia non solo legittima ma doverosa richiesta.