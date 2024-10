Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti non smettono di farsi la guerra | ecco la frecciatina di lui

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)sono di nuovo ai ferri corti, anzi, cortissimi! Cosa è successo adesso? Parla il vincitore del GF Vip 5 Proprio nella casa del reality di Canale 5,aveva parlato del suo rapporto con, raccontando che – sebbene la considerasse ancora la sua migliore amica – in quel preciso periodo della loro vita i due si trovassero a essere più lontani che mai. Uscito dalla casa del GF Vip, poi, le cose erano migliorate. Il loro primo allontanamento è coinciso con il periodo di lockdown, ma il legame è stato via via nel tempo recuperato, fino a quando è nato Cesare, il primo figlio die del suo fidanzato Goffredo Cerza.si è sempre dichiarato lo “zio” del piccolo, considerandosi come uno di famiglia.