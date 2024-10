Shakhtar Donetsk-Atalanta | programma e telecronisti Sky Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ile isu Sky Sport di, match della seconda giornata di. Sul neutro dell’Arena Auf Schalke di Gelsenkirchen i nerazzurri, in difficoltà in campionato, vogliono vincere nella coppa europea per fare un balzo importante in classifica, occhio però alla sempre talentuosa formazione ucraina. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.45 di mercoledì 2 ottobre. IDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.SkySportFace.